Serie A, dalla prossima stagione gli arbitri spiegheranno in campo le decisioni VAR

È in arrivo un’importante novità nel mondo del calcio: manca solo l’ufficialità, ma con l’inizio del campionato di Serie A vedremo anche in Italia l’arbitro che, a fronte di una situazione di “on field review“ o di una revisione molto lunga o difficile, sì “apri“ il microfono per spiegare, a chi è allo stadio o a casa, il motivo della decisione rivista al Var.

L’idea

In occasione della conferenza di presentazione dei nuovi organi arbitrali, il segretario generale della Figc Brunelli ha spiegato che l’intenzione della Lega sarebbe quella di approfittare della facoltà prevista dal nuovo regolamento per introdurre l’innovativo sistema di comunicazione attualmente previsto al Mondiale per Club (e che già era stato introdotto per le semifinali e la finale dell’ultima Coppa Italia, anche se rimasto inutilizzato). Si tratta proprio della possibilità che l’arbitro, a fronte di una revisione Var particolarmente lunga o che renda necessaria una spiegazione, possa aprire il microfono per spiegare il motivo della decisione rivista. All’estero, il cosiddetto “announcement” era già stato utilizzato in Carabao Cup per alcune partite di Bundesliga, ora la Serie A del primo campionato nazionale ad utilizzarlo in maniera ufficiale e stabile per tutte le partite.

Arbitro Manganiello - Depositphotos

Un’altra novità

Brunelli anche hanno annunciato che manca soltanto l’ultimo ok della FIFA per l’introduzione del “Football video support“ in Serie C e in Serie A femminile: si tratta della possibilità di un Var a chiamata con l’arbitro che, su richiesta delle squadre, viene invitato a rivedere l’episodio al monitor a bordo campo. In questo modo, l’Italia diventerebbe il primo paese al mondo in cui tutto le le gare professionistiche hanno un supporto tecnologico.