CONFERENZA VÍTOR BRUNO: "Lazio squadra ambiziosa, ma domani..."

La Lazio è pronta a risentire l'inno dell'Europa League, in vista della super sfida di domani sera contro il Porto di Vítor Bruno. Il tecnico portoghese, subentrato in estate dopo l'addio di Sergio Conceição, ex centrocampista biancoceleste, in serata è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello Stadio Olimpico per presentare il match. Al momento, il Porto occupa il 16° posto nella maxi classifica di Europa League, con 4 punti raccolti in 3 gare. La Lazio, imbattuta finora, guida al comando con 9 punti e tre vittorie su tre. Nonostante la differenza di classifica, la partita si preannuncia come un grande confronto europeo, ad alta intensità e carico di emozioni, non adatto ai deboli di cuore.

