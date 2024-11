WOMEN | Coppa Italia: svelato l'avversario della Lazio ai quarti di finale

Dopo il clamoroso successo casalingo contro il Como, terminato 7-2, la Lazio di Grassadonia ha passato il turno per i quarti di finale di Coppa Italia. La vittoria di ieri ha acquietato le pesanti sconfitte ricevute in campionato, spesso immeritate rispetto alle prestazioni fornite, come ha ripetuto più volte lo stesso tecnico della Lazio femminile. Oltre al passaggio del turno, la Lazio si è presa la rivincita sul Como dopo la dura sconfitta rimediata per 2-1 nell'ultima giornata di campionato. In Serie A le ragazze di Grassadonia hanno conquistato solo 6 punti in 8 giornate, un percorso che stenta a decollare, ma con il grandissimo successo di ieri c'è la speranza che le aquilotte possano acquisire fiducia nelle loro potenzialità e trasformarle in punti utili per crescere in campionato. Al termine della sfida tra Hellas Verona e Juventus Women, valida per gli ottavi di finale, il tabellone si è finalmente delineato e la Lazio può scoprire chi dovrà affrontare ai quarti di finale nel doppio incontro di Coppa Italia.

