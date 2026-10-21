Massimo Piscedda: ”Lazio, contro la Juve sei stata quasi perfetta”

Massimo Piscedda intervenuto a Radiosei in ‘QUELLI CHE’, ha commentato il brillante momento di forma della Lazio dopo la vittoria di Torino e dando uno sguardo ai prossimi impegni dei biancocelesti.

Le sue parole:

Entusiasmo, crescita e prestazioni da grande squadra

“Dopo la partita di Torino si provano gioia e stupore, soprattutto gioia, con la speranza che questo momento positivo possa continuare. È evidente che non troveremo la Lazio in cima alla classifica fino all'ultimo, ma adesso la squadra è in ottima salute, farebbe qualsiasi cosa per il proprio allenatore, è migliorata progressivamente e contro la Juventus è stata quasi perfetta, mostrando tutte le caratteristiche di una grande squadra. Sette partite sono poche, ma non pochissime, e nell'arco di una stagione può accadere di tutto.”

Prossimi impegni

“Parma, Sassuolo e Cagliari sono formazioni valide contro le quali, considerando l'attuale stato di forma della Lazio, si può fare bene, per poi concentrarsi sulla sfida contro il Napoli. Il campionato si è livellato verso il basso e la Lazio deve assolutamente approfittarne.”