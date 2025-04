Guai per Baroni, Nuno Tavares salta il derby: ecco quando rientrerà

Lazio-Atalanta ha dimostrato a tutti che la squadra di Baroni non ha mollato ed è ancora in piena lotta per gli obiettivi in campionato. I biancocelesti di cattiveria e voglia hanno strappato i tre punti alla Dea in un campo storicamente difficile rilanciando la propria corsa in classifica: Baroni grazie alle rotazioni ha avuto tanta fisicità e polmoni da spendere in fase difensiva, che hanno permesso alla Lazio di portare a casa il Clean Sheet e con il gol di Isaksen i tre punti. L'unica notizia negativa, però, che i biancocelesti si portano dietro tornando da Bergamo è legata all'infortunio di Nuno Tavares, uscito al 30' del primo tempo per infortunio.

Le condizioni di Nuno Tavares

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it: il terzino portoghese, costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco contro l'Atalanta, ha subito un infortunio all'adduttore. Per Nuno Tavares si tratta del sesto stop forzato da inizio stagione e questa volta dovrebbe rimanere fermo ai box per i prossimi 15/20 giorni complicando i piani di Baroni nelle prossime gare.

Ecco le partite che salterà

Una tegola per Baroni che in questo periodo non ci voleva: Nuno Tavares era appena rientrato dopo uno stop di circa due settimane ed ora sarà chiamato nuovamente ad alzare bandiera bianca. L'infortunio rimediato lo costringerà a saltare il tris di partite più importanti della stagione tra derby ed il doppio confronto con il Bodø Glimt che vale una semifinale europea; sarà out anche per la trasferta a Genova nel lunedì di Pasquetta in programma alle 18:00.