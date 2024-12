Lazio, ecco il giorno del Flaminio: oggi Lotito presenta il progetto

Flaminio-Lazio finalmente è arrivato il giorno

Un giorno atteso da tempo è finalmente arrivato. Questa mattina, il Presidente della Lazio Claudio Lotito si recherà in Campidoglio per presentare lo studio del piano di pre-fattibilità: un documento di 200 pagine che illustra nel dettaglio il progetto per la ristrutturazione dello Stadio Flaminio. L'incontro con il sindaco Gualtieri e l'assessore Onorato è fissato per le 10, a distanza di mesi dall'ultimo confronto, avvenuto l'8 luglio, che aveva ricevuto riscontri positivi dalle istituzioni.

Depositphotos

Il progetto

Nel progetto ha avuto un ruolo anche Pier Luigi Nervi, omonimo del celebre nonno, la cui famiglia detiene i diritti d'autore sull'impianto fino al 2049. Come dichiarò Lotito due mesi fa:

È come se Nervi stesse riprogettando lo Stadio Flaminio, realizzandone lui stesso l’ampliamento.

Secondo il Corriere dello Sport, il piano punta a soddisfare tutte le richieste della Sovrintendenza per evitare ulteriori ritardi. La ristrutturazione prevede un ampliamento della capienza fino a 45.000 posti e due possibili soluzioni per la copertura: una versione senza copertura e una con struttura mobile dotata di filtri sonori per ridurre l'impatto acustico. L’impianto sarà pensato non solo per eventi sportivi, ma anche per spettacoli e manifestazioni curate da Legend e ASM Global, coinvolti nella ricerca di uno sponsor per contribuire al finanziamento del progetto, che supera i 250 milioni di euro.