Stadio Flaminio, al via il piano per riportare la Lazio a casa

Il Presidente della Lazio pressenta il suo lavoro sul Flaminio

Venerdì 13 dicembre è una data cruciale per la Lazio e per il presidente Lotito, inserita in una fitta agenda di impegni. Alle 10 del mattino, il patron biancoceleste si presenterà in Campidoglio con un documento approfondito: lo studio del piano di pre-fattibilità, composto da oltre 200 pagine. Questo dossier verrà consegnato al sindaco Gualtieri e analizzato dagli esperti. Si tratta del primo passo di un lungo percorso che, se privo di ostacoli, potrebbe permettere ai tifosi della Lazio di tornare a vivere le partite della loro squadra allo Stadio Flaminio.

L'incontro e il progetto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro segna l’avvio della presentazione del progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) da parte del club. Il prossimo passo sarà la valutazione del piano da parte del Dipartimento Sport di Roma Capitale per verificarne la solidità. In caso di pareri favorevoli, si procederà con l’istituzione di una conferenza dei servizi preliminare. Se tutto filerà liscio, il progetto passerà in Giunta, dove saranno apportate eventuali modifiche o prescrizioni. Successivamente, si aprirà una conferenza dei servizi decisoria per approvare ufficialmente il piano. L’ultimo e più atteso passaggio sarà la pubblicazione del bando per l’assegnazione della concessione in uso e gestione dello stadio, aprendo così la strada ai lavori di ristrutturazione.