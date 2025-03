Le pagelle di Lazio-Udinese: squadra scarica e senza attacco

Nella cornice dello stadio Olimpico si chiude la 28sima giornata di campionato di Serie A. La sfida è Lazio-Udinese. Il risultato è un pareggio per 1-1 con poche occasioni. Si decide tutto nel primo tempo, un gol per parte: la apre Thauvin con un gol in semi rovesciata da due passi e la pareggia dopo pochi minuti Alessio Romagnoli.

Il secondo tempo vede gli ospiti che non vogliono rischiare e che puntano a difendere un punto prezioso in casa della Lazio e quest'ultimi che faticano in attacco e con il passare dei minuti accusano le fatiche europee di 4 giorni fa. E' pareggio tra biancocelesti e friulani.

