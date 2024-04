Dopo la sconfitta nel derby, la Lazio di Tudor ha reagito in campionato rifilando un 4-1 alla Salernitana nell'anticipo dell'Olimpico di venerdì sera. Polemiche però che non mancano, con le parole di Luis Alberto che hanno fatto molto discutere in un momento già di contestazione del pubblico durante la gara. Con i tre punti ottenuti, la Lazio sale al settimo posto sfruttando il passo falso del Napoli, con l'obbiettivo di prendersi un posto in Europa per la prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano si è espresso sul momento della Lazio soffermandosi su Luis Alberto e Guendouzi. Di seguito le sue parole:

Giordano su Luis Alberto e sul momento della Lazio

Luis Alberto? Basta sguazzare sempre nelle polemiche. Abbiamo visto 4 gol venerdì, la classifica si è rimessa in un certo modo. Ora serve la partita della vita contro la Juventus, ci sono le possibilità per farla. Serve anche per rimediare un po’ alla delusione da parte dei tifosi. Mi aspetto molto in questo finale, ci dev’essere una scossa. Immagino che avranno parlato i giocatori fra di loro. Ora si deve ripartire per centrare l'Europa League. La strada verso l’obiettivo è più percorribile in campionato. La Juve è una montagna da scalare, farle 3 gol non è semplice. Vedo le altre balbettare, penso al Napoli col Frosinone. Ci sono tanti inciampi delle concorrenti e non solo. Con 13-14 punti potremmo farcela a raggiungere l’Europa League

Giordano su Guendouzi