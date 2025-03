Lazio, Fabiani pensa al mercato: nel mirino un difensore dall’Argentina

Terminata la sosta delle Nazionali, la Lazio tornerà in campo per preparare grandi impegni che l’attendono, sia in campionato che in Europa League. Bisognerà prestare massima attenzione alle poche partite che sono rimaste in calendario, andranno tutte affrontate come delle finali e, soltanto a giugno, si tireranno le sorti degli obiettivi raggiunti e si valuterà come procedere a modificare squadra e assetto dell’organico.

Valutazioni sulla difesa

Uno dei reparti maggiormente attenzionato a fine anno sarà proprio la difesa che, quest’anno, non ha rispecchiato le aspettative e ha dato dimostrazione di alcune debolezze, subendo più goal del previsto. In valutazione anche gli elementi che compongono questo reparto, primo fra tutti i modi giga, che proprio durante questa sosta, ha ottenuto la prima convocazione in nazionale della sua carriera ed è osservato e apprezzato da molti club europei. Andranno poi valutate le condizioni fisiche di Patric che quest’anno ha dovuto affrontare numerosi infortuni. Si attendono conferme anche per Provstgaard, acquisto di gennaio che ancora non ha avuto modo di esprimersi con l’aquila sul petto.

Un nuovo difensore?

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste sarebbe interessato ad un nuovo profilo proveniente dall’estero per il marcato e che sarebbe utile per rinforzare la difesa: si tratta del difensore Marco Di Cesare, classe 2002 del Racing. Il suo contratto è in scadenza a fine dicembre 2027 ed ha un clausola rescisso di 13 milioni di euro.nella stagione appena iniziata, già vanta nove presenze e una rete e sembra essere un ottimo investimento per il futuro.