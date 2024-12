Calciomercato Lazio, a gennaio arriverà un centrocampista

Nell'ultimo periodo quella che sembrava una idea sta diventando sempre più una impellente necessità. La Lazio sarà chiamata, quasi obbligatoriamente, ad intervenire nel settore di centrocampo con un acquisto che possa dare respiro agli attuali centrocampisti in rosa. Si aspetta quindi il calciomercato invernale per affondare il colpo. Lotito e Fabiani sembrano essere già a lavoro e si stanno valutando diversi profili che possano fare il caso della squadra di Baroni. La dirigenza laziale darà sicuramente priorità ai soliti recenti criteri, ovvero, giocatore giovane di età che abbia fame ed umiltà, qualità viste finora negli atleti arrivati nella capitale.

I nomi sul taccuino

Lotito e Fabiani sono a lavoro sulla questione acquisti. Il calciomercato di gennaio sicuramente sarà caldo per la Lazio. Gli ennesimi problemi fisici di Castrovilli e l'età di Vecino mettono la dirigenza laziale davanti ad una realtà inevitabile: un acquisto a centrocampo fondamentale. Probabilmente nelle stanze segrete di Formello anche Baroni ha sottolineato a Lotito questo importante bisogno. I nomi che finora girano in orbita Lazio per la linea mediana sono Reda Belahyane, 22enne del Verona; Alessandro Bianco del Monza classe 2002 ed il francese Warren Bondo 21enne seguito da molti club importanti tra cui il Milan. Resta forte anche il nome di Folorunsho, sempre piaciuto in casa Lazio e che non trova spazio nel Napoli di Conte. Da non escludere un mister X su cui la società lavora in gran segreto.

I soliti esuberi

In casa Lazio a tener banco sono anche i nomi di troppo, quegli esuberi che sono letteralmente fuori dal progetto Baroni e che sicuramente impegneranno Lotito e Fabiani nel calciomercato di gennaio, per loro partirà l'ennesima ricerca di una squadra che possa farli giocare e che possa invece, per la Lazio, alleggerire la spesa economica per giocatori inutilizzati. I nomi sono ormai famosi nell'ambiente biancoceleste si va da Akpa Akpro a Basic fino ad Andre Anderson. Questi giocatori potrebbero anche esser pedine da inserire in possibili trattative con club minori per arrivare al tanto desiderato centrocampista.