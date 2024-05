Ufficiale, Allegri non è più l'allenatore della Juventus: il comunicato del club | FOTO

Dopo il successo di mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma, con la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus contro l'Atalanta, quest'oggi è arrivata la notizia ufficiale per quanto riguarda la panchina bianconera: Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Il club di Torino, attraverso un comunicato, apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver sollevato il tecnico dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.

Juventus, il comunicato ufficiale su Massimiliano Allegri

Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus che annuncia di aver sollevato dall'incarico di allenatore Allegri:

"La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus F.C. — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2024

Juventus, i numeri della stagione in corso

La Juventus, a due giornate dal termine della stagione, si trova al terzo posto in classifica della Serie A con 67 punti, al pari del Bologna di Thiago Motta, prossimo avversario dei bianconeri. In queste 36 giornate di campionato sono arrivati 18 successi, 13 pareggi e 5 sconfitte. In Coppa Italia invece, i bianconeri hanno trionfato, portando a casa la 15esima Coppa Italia della storia della Juventus. Dopo aver superato la Salernitana agli Ottavi di Finale, il Frosinone ai Quarti e la Lazio in Semifinale, i bianconeri hanno battuto per 1-0 l'Atalanta nell'ultimo atto della competizione.