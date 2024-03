CdS | Esodo laziale verso Monaco: sono in 3400

A Monaco arriveranno in 3400, più tutti quelli che non hanno rinunciato al viaggio nonostante non siano riusciti ad acquistare il biglietto per l'Allianz Arena. I laziali ci credono: si può vivere una serata magica e chissà, magari centrare una qualifica storica. Dal settore ospiti arriverà una spinta aggiuntiva per provare a proteggere il vantaggio firmato Immobile. Spinta che sarà ancora più grande dopo la sfida contro il Milan, in cui, nonostante il risultato e le polemiche, si è vista una prestazione che la Curva ha senza dubbio apprezzato.

Molti tifosi hanno già raggiunto la Germania, altri lo faranno tra stasera e domani mattina. La Curva Nord ha diramato comunicazioni ufficiali attraverso i propri canali social: questa sera all'ora di cena l'appuntamento sarà a Gartnerplatz, mentre domani alle 18.30 a Marienplatz, luogo da cui partirà il corteo che li porterà allo stadio, ma per chi vuole è presente anche una stazione della metro per raggiungere l'impianto più in fretta.

La Lazio arriva in Germania dopo una sconfitta, ma l'atteggiamento e l'orgoglio sono stati ben diversi da quelli visti contro la Fiorentina qualche giorno prima. Con il Bayern sarà necessaria la stessa cattiveria e un cinismo maggiore sotto porta. Anche la gara di andata sembrava impossibile, eppure ogni desiderio è diventato realtà grazie al rigore conquistato da Isaksen e segnato dal solito Immobile, freddissimo davanti a Neuer.

Corriere dello Sport