Bayern-Lazio, Müller: "Penso alla gara di domani da due settimane e mezzo. Siamo sotto di un gol, ma marceremo come i vigili del fuoco"

La Lazio e il Bayern domani si sfideranno per ottenere i quarti di Champions League. Entrambe le squadre non stanno vivendo ottimi momenti: la Lazio viene da due sconfitte consecutive in campionato e ricopre il nono posto in classifica, il Bayern viene da un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre giornate, è secondo in classifica ma ormai distaccato di 10 punti dal primo posto. Domani sera i bavaresi ospiteranno la Lazio che, nonostante sulla carta resti sfavorita, ha comunque un gol di vantaggio. Thomas Müller nella giornata di ieri è tornato a parlare della sfida dell'Allianz Arena:

"Da due settimane e mezzo ho in mente la prossima partita casalinga contro la Lazio. Non è una frase vuota quando dico che le serate di Champions League in casa a Monaco erano e sono sempre qualcosa di speciale. Prima di diventare un giocatore, ero un tifoso. In queste sere, quando è in gioco tutto nelle partite decisive a eliminazione diretta, questa tensione è palpabile per tutti, indipendentemente dal fatto che tu sia un tifoso o un giocatore. Martedì la situazione è chiara: siamo un gol indietro. Ma è un compito fattibile. Sono convinto che marceremo come i vigili del fuoco. Sarà anche importante rimanere disciplinati nonostante il nostro desiderio di azione. Al tabellone non importa se segniamo i nostri gol all'inizio o a metà del secondo tempo."