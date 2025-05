Lazio-Juventus, la scenografia da brividi della Curva Nord - FOTO

In occasione del fondamentale spareggio Champions tra Lazio e Juventus, gara determinate per ambedue le squadre, un dentro e fuori che stabilirà quale club andrà a centrare la quarta posizione, considerando anche Roma, Bologna e Milan, tutte pretendenti alla quarta piazza. Per la sfida valevole per la 36° giornata di Serie A, in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, la Curva Nord ha esposto una nuova scenografia, continuando a distinguersi per originalità e talento organizzativo.

La scenografia della Nord

Dopo le strabilianti scenografie esposte nel derby, e nella gara di ritorno contro il Bodo/Glimt, il tifo organizzato torna a stupire ancora una volta, confermando la fama della tifoseria biancoceleste come una delle più creative d'Italia. La Curva e i Distinti Nord hanno esposto la scritta “Honor” sotto le note della colonna sonora del film “Il Gladiatore”.

Le immagini della Curva Nord