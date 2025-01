Pedullà: “Casadei? La Lazio lavora per chiudere entro un paio di giorni”

La Lazio torna quarta in classifica e lo fa con una grande prestazione a Verona: nel primo tempo i biancocelesti hanno legittimato il risultato. Giovedì c’è l’Europa League, gli impegni infrasettimanali tornano e la Lazio avrà bisogno dell’intera rosa per portare a casa grandi risultati a fine stagione.



La Lazio guarda al calciomercato

La società vuole intervenire sul mercato dopo Ibrahimovic, il reparto attenzionato è quello del centrocampo: Casadei è il nome caldo e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sta lavorando per chiudere a stretto giro.

Depositphotos

La Lazio lavora per chiudere Casadei

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Chelsea ha accettato di tramutare i 2 milioni in bonus (13+2) con il club biancoceleste che accetta di mettere la percentuale sulla futura rivendita. Casadei preferisce la Lazio e la Lazio (in pole) lavora per chiudere entro un paio di giorni. Il Torino sapeva già di dover fare un rilancio, ma sulla parte fissa offre di meno.