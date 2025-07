Lazio, prima fase del ritiro personalizzata per Zaccagni: la situazione

Il Comandante è fiero del suo Capitano ed è convinto del ruolo che si è guadagnato, tanto che giovedì mattina si è complimentato con lui per la fascia ereditata dai grandi Ciro Immobile e Luis Alberto. Oltre a ciò, il tecnico aveva chiesto una mano a Zaccagni per il ritiro, in programma a partire da oggi, tuttavia, il numero 10 deve prima guarire completamente, infatti, dato il dolore perenne ha deciso di inserire una piccola rete contenitiva sull'addome, in modo tale da dimenticare i problemi legati alla Groin Pain Syndrome, una sorta di pubalgia.

Mattia zaccagni: un ritiro personalizzato

A causa dell'operazione a cui si è sottoposto a fine giugno, il Capitano della Lazio non svolgerà l'intero ritiro insieme al resto delle aquile, infatti, l'ala deve ancora guarire del tutto, proprio per questa ragione, come riportato da Il Messaggero, la scorsa settimana Zaccagni era rientrato prima a Formello per sottoporsi alle cure fisioterapiche e cominciare il percorso post-operatorio in piscina. Il numero 10 si unirà al resto della squadra soltanto tra lunedì e martedì e fino a quel momento dovrà correre per tutta la settimana da solo. Fortunatamente il Capitano conosce alla perfezione lo schema di gioco di Maurizio Sarri, perciò non causerà danni perdere la prima parte del ritiro.

La stagione 2024/2025 del Capitano

Come riportato da Il Messaggero, il 24 giugno il calciatore si era sottoposto ad un intervento mini-invasivo a Villa Stuart dopo un periodo di un calo di prestazione evidente, infatti, l'ultima rete del biancoceleste risale all'incontro con il Milan a San Siro il 2 marzo, grande vittoria seguita da 84 giorni passati senza un tiro in porta e un solo assist per Romagnoli nel match di ritorno contro il Viktoria Plzen agli ottavi di finale di UEFA Europa League. Oltre a ciò, l'ex mister Marco Baroni aveva dovuto sostituire il Capitano in ben 10 occasioni, nonostante ciò, Zaccagni ha chiuso la stagione con 10 gol e 9 assist facendo meglio della stagione 22/23, quando sotto la guida di Sarri aveva totalizzato 10 gol e 8 assist, ma non solo, da gennaio 2023 l'ex Hellas Verona è diventato il jolly della Lazio, infatti nelle 22 partite in cui l'ala ha centrato la rete si contano 19 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, proprio per questa ragione il Comandante punta sul Capitano per riportare le aquile a volare in alto.