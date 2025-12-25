Quando la Lazio giocò a Natale: una pagina unica di storia

Un tempo il calcio non conosceva soste né festività. Si giocava sempre, anche a Natale, senza eccezioni. Quando il 25 dicembre cadeva di domenica, per calciatori e allenatori significava rinunciare alla famiglia e alle celebrazioni per onorare la maglia. Un’usanza lontana anni luce dal calcio moderno, ma che fa parte della storia più autentica di questo sport.

25 dicembre 1927. Quel giorno, per la prima e unica volta nella sua storia, anche la Lazio scese in campo a Natale. I biancocelesti, allenati da Sedlacek, affrontarono in trasferta il Padova. Una giornata amara dal punto di vista sportivo: la partita si concluse con una sconfitta per 2-0, con le reti di Sendoz e Vecchina. Ma quel match, al di là del risultato, entrò per sempre nella memoria del club.

A rendere indimenticabile quella fredda giornata veneta fu il gesto di Dante Filippi L’attaccante biancoceleste, appena ventitreenne, era reduce da un grave infortunio alla gamba. Nonostante le condizioni fisiche precarie, decise ugualmente di scendere in campo, sacrificandosi per la squadra e per i tifosi. Una scelta estrema, quasi folle, che a fine partita gli costò diverse punture di morfina per riuscire a sopportare il dolore.

Il suo sacrificio non cambiò l’esito della gara, ma gli permise di entrare di diritto nella storia della Lazio. Dante Filippi è diventato simbolo eterno di fedeltà, dedizione e amore per la maglia. Una bandiera che, ancora oggi, continua a sventolare idealmente ogni 25 dicembre nel cuore del popolo biancoceleste.