Braga-Lazio: un titolare non partirà per il Portogallo, ecco chi è

In Europa League la rosa biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, sta guardando dall'alto le altre squadre, infatti, la Lazio mantiene la 1a posizione con un totale di 19 punti e ben 13 reti realizzate. Al 2° posto si trovano sia l'Eintracht Frankfurt che l'Athletic Club, squadre che sono entrambe a 16 punti e che hanno compiuto 6 gol a testa. Oltre al primato in classifica, la Lazio è entrata matematicamente agli ottavi di finale della competizione europea, traguardo raggiunto grazie alle 6 vittorie conquistate. Per i biancocelesti si avvicina una nuova sfida, infatti, il 30 gennaio alle ore 21:00 si disputerà Braga-Lazio all'Estadio Municipal. La partita, affidata al dirigente di gara John Brook, sarà il primo incontro tra la squadra biancoceleste e il club portoghese.

Braga-Lazio: indisponibili e primavera

La rosa biancoceleste farà il possibile per tentare di aggiungere un'ulteriore vittoria al suo curriculum, inoltre, in caso di vincita, la Lazio raggiungerebbe un grande record, infatti, fino ad ora il club non ha mai vinto 4 trasferte europee consecutive. Tra i membri della rosa biancoceleste, tuttavia, sarà indisponibile un titolare, infatti, Matteo Guendouzi non partirà per il Portogallo a causa di un problema di salute. Buone notizie invece per l'attaccante Boulaye Dia, infatti, anche se inizialmente si pensava fosse indisponibile, potrà essere schierato dal mister Marco Baroni. L'ex allenatore del Verona potrà contare anche sull'aiuto di vari membri della primavera, tra cui Nazzaro, Di Tommaso, Balde e Zazza.

Braga-Lazio: la probabile formazione

LAZIO 4-2-3-1: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.