Abbate: "Litigio Lazio-agenti di Casadei, si sta cercando di ricucire ma…"

Il calciomercato della Lazio, soprattutto quello invernale, passa o per sessioni taciturne o per continui ribaltoni e capovolgimenti di fronte, quest'ultimo è quello che sta avvenendo quest'anno con la telenovela Casadei che sta tormentando i tifosi biancocelesti da due settimane a questa parte con il calciatore del Chelsea che è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino (per tutti gli aggiornamenti live su Casadei, clicca qui).

Poco fa a Radio Laziale è intervenuto Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, per fare il punto sulla situazione legata a Cesare Casadei.

Le parole di Alberto Abbate a RadioLaziale

In questo momento c’è stato l’ennesimo controsorpasso del Torino, stamattina c’è stato un litigio fra i procuratori di Casadei e la Lazio. Secondo Fabiani, Casadei è più forte di Fabbian. Al momento mantengo la calma, non bisogna dire che sia saltato alla Lazio. C’è stato questo litigio ma la Lazio non ha mollato. Fabbian è sicuramente il piano B, ci sarebbe uno scambio di prestiti secco tra Tchaouna e Fabbian con il Bologna senza conguagli.

Il litigio tra la Lazio e gli agenti di Casadei