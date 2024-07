Domani l'amichevole con l'Hansa Rostock: chi non parte per la Germania

Oggi la Lazio partirà alla volta della Germania, dove domani alle 15 affronterà l'Hansa Rostock, club che milita nella serie B tedesca. Sarà un test più impegnativo rispetto a quelli svolti ad Auronzo di Cadore e, stando a ciò che si è visto ieri a Formello, Baroni potrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Saranno previste alcune rotazioni anche domani, ma non tutti ne faranno parte.

Chi non parte per la Germania

Chi si aspettava di vedere in azione Gaetano Castrovilli dovrà pazientare ancora un po'. Baroni punta molto sull'ex viola, ma, come scrive La Repubblica, il calciatore sta seguendo un lavoro personalizzato di “condizionamento atletico” che durerà ancora qualche giorno. Oltre all'ultimo arrivato, non saranno del match Gila, Tavares e Romagnoli.

Il punto sugli altri infortunati

Durante il ritiro ad Auronzo di Cadore avevano accusato dei fastidi anche Cataldi, Pedro e Dele-Bashiru, ma come ci fa sapere Il Messaggero sono tornati disponibili e ieri hanno lavorato tutti in gruppo.