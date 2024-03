MOVIOLA LAZIO-JUVENTUS | Pochi gialli da parte di Colombo

Giudice di gara nella prima sfida della Lazio targata Tudor, contro la Juventus di Allegri è Andrea Colombo della sezione di Como.

La moviola del primo tempo

Il primo caso da rivedere è una chiara manata di Kean su Romagnoli al tredicesimo minuto: un fallo fischiato, ma in cui manca un'ammonizione che sembrava abbastanza evidente. La conduzione di gara è volta a non lasciar correre neanche sui minimi contatti. Una situazione che, tuttavia, viene capovolta intorno alla metà del primo tempo mettendo in mostra una situazione opposta creando così discontinuità nella gestione di gara. Unico ammonito, chiaramente non dal campo, il mister della Juventus Massimiliano Allegri.

La moviola del secondo tempo

La seconda frazione di gioco inizia sulla stessa onda del primo tempo: poche situazioni da rivedere e nessuna ammonizione nei primi minuti di gioco. Il primo giallo arriva al 72esimo minuto, quando Iling-Junior atterra Isaksen in fase di ripartenza. Una manciata di minuti che arriva un'ammonizione anche per Weah dopo aver steso Zaccagni, sempre in ripartenza. Finale confuso con qualche svista di troppo: un primis un tiro di Luis Alberto con evidente deviazione. Tra questi anche un giallo per proteste a Immobile dopo un fallo al limite della legalità.