PAGELLE - Guendouzi pennella per il capoccione di Marusic. La difesa è già collaudata

Le pagelle di Lazio -Juventus

Mandas 6,5 - Uno spavento iniziale su un colpo di testa ravvicinato di Bremer, si allunga alla grande su una rasoiata di Chiesa. Nella ripresa è attento a chiudere il primo palo a Cambiaso da pochi passi.

Casale 7 - Gioca come se avesse mai interrotto il suo rapporto con Tudor. E' aggressivo nella marcatura e nell'affondare in avanti appena ha un pò di campo davanti. Chiesa non lo preoccupa mai.

Romagnoli 7 – Un difensore è grande quando dimostra di saper fare bene indipendentemente dal modulo e dagli allenatori. Il numero 13 giganteggia su Kean

Gila 7 - Cambia il modulo così il ruolo ma non il rendimento dello spagnolo. Non ha paura del duello in velocità con Cambiaso, anzi si concede anche qualche accelerazione in avanti.

Marusic 8 - Gioca molto alto in fase di impostazione per garantire ampiezza per poi rinculare fino alla linea dei difensori. Prestazione incoraggiante rispetto agli ultimi mesi, sfiora anche il vantaggio con un piattone dal limite. Ci pensa allora all'ultimo istante con il capoccione a regalare i tre punti.

Cataldi 6,5 - Tutto passa per i suoi piedi, è il metronomo della squadra alternando ricerca della profondità a giocate orizzontali sempre con precisione. Prestazione da capitano e leader.

Dall'80' Vecino SV

Kamada 5,5 - Subito buttato nella mischia in un ruolo che ha già ricopero a Francoforte, sembra essere il più lento fra gli undici a mettere in pratica le indicazioni del mister. Troppi errori di misura nel momento decisivo.

Dall'80' Guendouzi 7,5 - Ai giocatori di una categoria superiore basta un pallone per essere decisivo, la pennellata per Marusic è splendida, perfetta e vincente.

Zaccagni 6 - Abnegazione e spirito di sacrificio in una veste tutta nuova rispetto al passato. Ci mette il solito talento puntando a ripetizione Cambiaso e Weah

Dall'84' Luis Alberto SV

Felipe Anderson 6,5 - Parte trequartista ma svaria per tutto il campo con la solita applicazione condita da qualità di alto livello. Il brasiliano è importante per questa squadra con tutti gli allenatori.

Pedro 6 - Non rinuncia alla sua esperienza Tudor che gli chiede di gravitare fra la trequarti e l'attacco per affiancare Castellanos. L'occasione più interessante è un pallone recuperato a Szczesny che i compagni non hanno capitalizzato.

Dal 57' Isaksen 5,5 - Un cartellino giallo a Iling-Junior e poco altro di positivo in mezzora di partita. Ha patito la chiamata della nazionale non entrando ancora negli schemi del nuovo mister.

Castellanos 5,5 – Le prime due conclusioni della nuova Lazio le spedisce entrambe sul fondo. Due errori che pesano nella sua prestazione dove ha mostrato la solita generosità e qualche spunto interessante.

Dal 57' Immobile 6 - Non ha nessuna occasione per far male alla Juventus, prende velocità solamente in una circostanza ma viene recuperato agilmente da Bremer.

La pagelle di Tudor

All. Tudor 7,5 - Per il suo primo ballo si affida ai giocatori con cui ha potuto lavorare in queste due settimane. La Lazio affronta la Juventus con coraggio mettendo in mostra già le sue idee di calcio. Corona questo debutto con i tre punti arrivati nel finale, vittoria meritata.