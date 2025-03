Viktoria Plzen-Lazio, Marusic: "Oggi dobbiamo dare di tutto e fare risultato"

Di seguito l'intervento di Adam Marusic, difensore della Lazio, a pochi minuti dal fischio d'inizio delle ore 21:00 al Doosan Aréna di Plzen per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio.

È una squadra tosta che gioca bene in casa. Dobbiamo lottare per ogni pallone e giocare come una gara, dare di tutto e portare a casa risultato.

Dopo questa grande gara che abbiamo fatto domenica contro il Milan, ci siamo allenati e abbiamo preparato questa partita. Penso che oggi ognuno di noi deve dare il massimo per portare risultato che sarà fondamentale stasera.