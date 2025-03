Kozak: "Condizioni del campo a favore del Plzen. La Lazio dovrà..."

A sorpresa è intervenuto l'ex attaccante della Lazio, Libor Kozak, prima della gara contro il Viktoria Plzen. Il Ceco si è espresso sulla Lazio guidata da Marco Baroni e sul cammino europeo realizzato dai biancocelesti, inoltre anche Kozak ha commentato duramente le condizioni del campo del Doosan Arena che stanno facendo alquanto discutere. Di seguito le dichiarazioni di Libor Kozak.

Molto bene, Baroni ha fatto un gran lavoro, non è facile arrivare, ha messo da subito il suo gioco, ha fatto un gran lavoro, come anche i ragazzi stessi, speriamo che possa continuare.

L'età è solo un numero, perché quando ci metti anima e passione puoi giocare ed essere quello che decide le partite in cui mette il gruppo avanti, è un gran calciatore e lo sta dimostrando. Si vede che fa bene al gruppo e all'ambiente. Malissimo per il campo. sono stato con i ragazzi in albergo e me lo hanno detto anche loro. Oggi lo confermo, è un vantaggio per il Plzen che ha un gioco fisico, aspetta il contropiede e questo li aiuta. Con la fiducia che ha la squadra credo che ce la possono fare qui.

Il mio futuro? Sto facendo il patentino per diventare allenatore e per me il calcio è vita. In qualche modo vorrei continuare a farlo. Ora torno a Formello. Forza Lazio.