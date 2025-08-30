Gigot, niente Siviglia per lui: futuro sempre più incerto

Dopo i no a Cremonese e Cagliari, sfuma anche la pista spagnola per il difensore francese

Gigot, Lazio

L’opzione Siviglia sfuma definitivamente

Nonostante l’interesse confermato anche dalla Spagna e il mancato arrivo di Diego Carlos, Samuel Gigot non approderà al Siviglia. A rivelarlo è Il Messaggero, secondo cui le possibilità di vedere il centrale francese alla corte di Matias Almeyda sono ormai tramontate.

Un futuro senza certezze

Classe 1993, Gigot aveva già rifiutato le proposte di Cremonese e Cagliari, e ora anche l’opzione spagnola si è dissolta. Il suo futuro resta quindi un rebus: la Lazio non lo considera parte integrante del progetto tecnico, ma il difensore non ha ancora trovato una destinazione gradita. Ogni giorno che passa, la situazione si fa più intricata e incerta.

