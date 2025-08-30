Paura Camarda: trasportato in ospedale per un trauma cranico

Questa sera è andata in scena Lecce-Milan allo stadio Via del mare. Il campo ha decretato il successo dei rossoneri per 2-0 contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Una partita quasi del tutto a senso unico ma ci sono poi cose che vanno oltre il campo; come l'infortunio di Francesco Camarda durante il match.

La preoccupazione non è mancato sul rettangolo verde. L'ex attaccante del Milan, attualmente al Lecce, ha subito un duro colpo alla testa che lo ha costretto poi ad abbandonare il campo.

Le parole di Di Francesco

Camarda non ricordava quello che è successo in campo. Ci è scattato un alert, il ragazzo non ricordava alcune cose della gara, ha preso una botta in testa. Credo stia facendo dei controlli in ospedale.

Il comunicato ufficiale del Lecce