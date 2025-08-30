Paura Camarda: trasportato in ospedale per un trauma cranico
Durante Lecce-Milan l'attaccante ha subito un preoccupante colpo in testa
Questa sera è andata in scena Lecce-Milan allo stadio Via del mare. Il campo ha decretato il successo dei rossoneri per 2-0 contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Una partita quasi del tutto a senso unico ma ci sono poi cose che vanno oltre il campo; come l'infortunio di Francesco Camarda durante il match.
La preoccupazione non è mancato sul rettangolo verde. L'ex attaccante del Milan, attualmente al Lecce, ha subito un duro colpo alla testa che lo ha costretto poi ad abbandonare il campo.
Le parole di Di Francesco
Camarda non ricordava quello che è successo in campo. Ci è scattato un alert, il ragazzo non ricordava alcune cose della gara, ha preso una botta in testa. Credo stia facendo dei controlli in ospedale.
Il comunicato ufficiale del Lecce
ll calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo.