Lazio-Napoli, attese restrizioni per la vendita dei biglietti

Si avvicina la sfida dello stadio Olimpico Lazio-Napoli. Una sfida bollente quella tra gli uomini di Marco Baroni e quelli di Antonio Conte con i primi che devono difendere il quarto posto e nutrire l'obiettivo qualificazione in Champions League mentre i partenopei devono riprendersi da questo momento non positivo e continuare a spingere per la meta tricolore.

Una questione da chiarire in queste ore sarà la situazione legata alla vendita dei biglietti dello stadio Olimpico per assistere al big match tra Lazio e Napoli.

I dettagli sulla vendita dei biglietti

Il via per vendere i biglietti di Lazio-Napoli è stato dato, seppure la società sia in attesa della conferma di un ordinanza Prefettizia delle restrizioni sulla vendita. Come riporta infatti l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le limitazioni applicate al momento (e che saranno sicuramente confermate nei prossimi giorni) vietano la vendita dei tagliandi di qualsiasi settore ai residenti nella Regione Campania. Un divieto di trasferta già visto in Coppa Italia in questa stagione, ma ciò non impedirà comunque ai tifosi azzurri, residenti nella regione Lazio, di prendere parte all'incontro, posizionandosi in settori diversi da quello ospite.

I prezzi dei biglietti nei rispettivi settori

Ecco i costi dei biglietti di Lazio-Napoli.

40 euro in Distinti Sud, Distinti Nord e Curva Maestrelli

50 euro in Tribuna Tevere Parterre Laterale, 55 in Tribuna Tevere Parterre Centrale

60 euro in Tribuna Tevere

90 euro in Tribuna Tevere Top

110 euro in Tribuna Tevere Gold

75 euro in Tribuna Monte Mario Laterale

110 euro in Tribuna Monte Mario Top