Calciomercato, Fabiani: "Vi dico tutto su Tchaouna e Dia. Mentre su Immobile..."

Prima di diventare il ds della Lazio, Angelo Fabiani ha lavorato alla Salernitana e in quanto ex della squadra granata è intervenuto ai microfoni di TuttoSalernitana.com per commentare la retrocessione dei campani.

Sulla Salernitana

"Non posso giudicare a distanza. Bisogna voltare pagina, la Salernitana ha una proprietà forte, sono convinto che rialzerà la testa quanto prima. Sono stati comunque anni importanti di Serie A che possono essere d'insegnamento. Gli errori ci sono stati, ma non mi permetto di giudicare. Auguro alla Salernitana di ritornare quanto prima in massima serie. Lo dico col cuore perché ho passato un terzo della mia vita professionale a Salerno. Colpa di De Sanctis e Sabatini? Non commento l'operato di illustri colleghi e persone autorevoli. Lo sanno loro cosa ha funzionato e cosa no. Il calcio è fatto anche di queste cose. È accaduto al Frosinone, al Sassuolo. Chi poteva immaginare che capitasse anche ai neroverdi. Sono annate storte, l'importante è non abbattersi e ripartire col piglio giusto.

Sul calciomercato della Lazio

Come riportano i maggiori esponenti di calciomercato, la Lazio avrebbe chiuso per Loum Tchaouna e avrebbe messo gli occhi su Boulaye Dia, entrambi pezzi forti della Salernitana. Fabiani si è così espresso in merito alle operazioni con la sua ex squadra:

La Salernitana ha qualche elemento di interesse per squadre importanti. Vediamo se ci può essere qualcosa. Tchaouna e Dia sono ottimi elementi, Coulibaly lo conosco bene. Da qui a dire che la Lazio prende 3-4 elementi dalla Salernitana mi sembra eccessivo. Ci sono giocatori che hanno fatto parlare di sé e sono attenzionati dalla Lazio e da altre squadre.

Infine, su Immobile