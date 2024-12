Veron: "Lazio in gran forma. Inzaghi vuole dimostrare ai suoi ex tifosi che..."

Con queste parole, Juan Sebastian Verón si esprime ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista si dice molto soddisfatto dei progressi mostrati finora dalla squadra biancoceleste, che adotta un gioco offensivo, cerca di controllare il possesso e applica un pressing aggressivo per recuperare rapidamente il pallone.

Adesso, però, arriva l’Inter:

È una squadra fortissima, nessuno in Italia può vantare una rosa come la loro. Hanno qualcosa in più rispetto alla Lazio, ma questo non garantisce la vittoria.