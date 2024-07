Il Messaggero | Abbonamenti Lazio: i primi numeri

Capitolo uscite: si avvicina sempre di più la cessione di Marcos Antonio al Flamengo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Restano poi da piazzare al più presto Hysaj (necessario per sbloccare più avanti l'arrivo di Cabal), Cancellieri, Akpa Akpro, Basic, Kamenovic e in ultima battuta Pedro se ci sarà l'opportunità. Intanto ieri alle 16 è partita la campagna abbonamenti "One faith, one passion”.

Abbonamento Lazio: i primi numeri

La prima fase, dedicata alla prelazione per gli abbonati della passata stagione e all'acquisto di nuove tessere nei posti rimasti liberi, si protrarrà sino al 17 luglio e per ora ha raggiunto quota mille, con la maggior parte dei tifosi che hanno scelto la formula "Global" con l'Europa League.

Il Messaggero Valerio Marcangeli