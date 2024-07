Pedullà fa il punto sul mercato della Lazio: "In arrivo un attaccante. Ecco come stanno le cose con Gudmundsson, Greenwood e Castellanos"

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Noslin, Tchaouna e Muñoz, ecco che potrebbe sbloccarsi un altro acquisto. Durante la notte Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Lazio annunciando che potrebbe chiudersi a breve l'operazione che porterà Gabriele Artistico a Roma.

Il punto su Artistico alla Lazio

Gabriele Artistico, classe 2002, arriverà alla Lazio dal Virtus Francavilla, club di Serie C appena retrocesso in D. Stando a ciò che riporta Pedullà, la Lazio segue l'attaccante già da gennaio e sono stati già trovati gli accordi tra le parti, con i documenti che saranno firmati nelle prossime ore. Dopo le firme, che legheranno il calciatore alla Lazio per quattro anni, Artistico arriverà a Roma per le visite mediche per poi essere mandato in prestito in Serie B. Sul calciatore ci sono già Juve Stabia e Spezia.

Le situazioni Gudmundsson-Greenwood: cosa ne pensa Pedullà

L'esperto di calciomercato ha anche detto la sua sulla trattativa per Gudmundsson. Nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione che vedeva la Lazio interessata al calciatore islandese e pronta ad offrire 20 milioni al Genoa, ma Pedullà sostiene che difficilmente ci sarà una trattativa tra le parti. Diversa è la situazione Greenwood: la società vuole migliorare l'offerta al Manchester United, pur sapendo che la concorrenza per il calciatore è molto alta.

Castellanos: la Lazio vuole trattenerlo

Per quanto riguarda Castellanos, il Girona ha pensato davvero di riprenderlo. L'argentino la scorsa stagione ha giocato con il club spagnolo in prestito prima di approdare a Roma, ma ad ora non ci sono margini di manovra. L'offerta del Girona, infatti, sarebbe inferiore alla cifra spesa da Lotito per acquistarlo e in più la Lazio è convinta che nella sua seconda stagione in Italia potrà dimostrare molto di più di quanto fatto in questa appena trascorsa.