Napoli-Lazio, occhio ai diffidati: ecco chi rischia di saltare l'Inter

Napoli-Lazio, biancocelesti senza Rovella

Nicolò Rovella non sarà disponibile per la partita di campionato contro il Napoli. L’ammonizione rimediata contro il Parma gli costerà la sfida al Maradona, facendo uscire il suo nome dalla lista dei diffidati. Tuttavia, in vista del match contro l’Inter, previsto per il 16 dicembre all’Olimpico, la situazione dei diffidati peggiora.

Ecco i diffidati a rischio

I cartellini gialli ricevuti da Taty Castellanos e Mario Gila nella gara al Tardini pesano notevolmente, portandoli a rischio squalifica. Entrambi sono arrivati alla quarta ammonizione, a una sola dal provvedimento disciplinare, esattamente come Gustav Isaksen, che completa la lista dei gioctori a rischio in casa Lazio.