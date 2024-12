Napoli-Lazio, Quagliarella: "Conte vorrà riscattarsi, ma i biancocelesti..."

Intervistato da Sky Sport, l’ex calciatore Fabio Quagliarella ha espresso la sua opinione sul big match tra Napoli e Lazio, in programma questa sera al Maradona:

Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Si gioca a Napoli, e conoscendo Conte, sarà sicuramente molto determinato, perché le sconfitte non gli vanno giù. Metterà in campo la formazione migliore. Tuttavia, non credo che la Lazio affronterà la gara con leggerezza solo per aver vinto in Coppa Italia.