Sonetti: “La Lazio mi è sempre stata simpatica. Rigori con il Bodo? Baroni doveva…”

Mancano cinque giornate al termine del campionato, la Lazio è in piena lotta per un posto in Champions League e non vuole farsi sfuggire l’occasione. Il cammino finale dei biancocelesti inizierà proprio da lunedì: allo Stadio Olimpico è atteso il Parma di Chivu. Ai microfoni di Radio Laziale, l’ex calciatore e tecnico Nedo Sonetti ha parlato del lavoro di Marco Baroni alla Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Le dichiarazioni di Sonetti sul lavoro di Baroni

Baroni è un bravo ragazzo ma nel calcio devi fare i risultati e lui i risultati li sta facendo con la Lazio.

La gestione sui calci di rigore con il Bodo Glimt