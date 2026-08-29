"Puoi vendere così torno allo stadio?", la richiesta di un piccolo tifoso laziale tra le tribune del Fersini

Si è svolto ieri, a Formello, l'allenamento della Lazio a porte aperte. Tra le tribune del Fersini un piccolo tifoso laziale ha portato con sé un messaggio per Lotito: “Puoi vendere così torno allo stadio? “. Un'immagine della protesta laziale.

In campo, un segnale di addio: Ratkov non ha giocato la partitella e non ha neanche preso parte alle prove sui calci piazzati. Assenti anche Marusic e Dele-Bashiru, il tempo stimato è circa tre settimane, e Cataldi che avrà bisogno ancora di un mese di recupero.

Le probabili uscite

Ultimi quattro giorni di mercato estivo, la Lazio deve concentrarsi sopratutto sulle uscite. In cima alla lista ci sono i giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2027: Romagnoli, Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Ratkov. Per Alessio, il Quatar è ormai una trattativa sfumata, l'opzione più raggiungibile è l'Atalanta dell'ex Lazio Maurizio Sarri. La condizione necessaria per un'entrata nel club bergamasco era un'uscita dalla difesa, arrivata con la cessione di Ahanor per 48 milioni. Il classe 2008, arrivato a Bergamo nell'estate 2025, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Premier League.

Se la Dea decidesse di puntare su Romagnoli, la Lazio potrebbe pensare ad aggiungere un altro centrale.

Marko Zebic

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il profilo principale seguito è il classe 2007 della Dinamo Zagabria, Marko Zebic. In difesa restano ancora da piazzare Lazzari e Pellegrini. Il primo ha scartato varie destinazioni in Serie B e, adesso, valuta l'ipotesi Monza. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2027, ma Lazzari punta a rimanere alla Lazio.

E in attacco?

È arrivato da poco l'ormai ex Sassuolo, Andrea Pinamonti. La Lazio vorrebbe mettere sul mercato Ratkov e Cancellieri. Il serbo ha già rifiutato varie offerte durante l'estate, su di lui si è mosso sopratutto il Siviglia, con il Tolosa e il Levante interessate. Il club spagnolo insiste per averlo in prestito con diritto di riscatto, la Lazio spera di strappare l’obbligo.

Sondaggi da Fiorentina, Parma e Bologna per Cancellieri, ma l'ipotesi più concreta conduceva al Genoa. L'esterno però non vuole partire, ma la Lazio preferirebbe monetizzare quindi nelle ultime ore sarebbe comparsa la possibilità di escludere Cancellieri dalla lista per spingerlo ad accettare il trasferimento.

Il mercato offensivo si potrebbe riaprire con almeno una partenza tra Cancellieri e Ratkov.

Zeghrova della Juventus

Secondo quanto riportato dal quotidiano, è stato sondato Zeghrova della Juventus, rimangono però dei dubbi sulle sue condizioni fisiche e sull'ingaggio da crica 2,5 milioni di euro. Piace anche il profilo di Harder, il centravanti del Lipsia, ma resta alto il costo valutato intorno ai 15 milioni. Interesse anche per Harvey Elliott del Liverpool e per Isak Bjerkebo dell'IK Sirius. Ma prima bisogna creare spazio.