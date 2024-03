FORMELLO | Ancora in campo con il 3-4-2-1. Differenziato leggero per Provedel

Dopo la doppia seduta di allenamento andata in scena ieri, a Formello i biancocelesti sono tornati a lavorare in campo nel pomeriggio, dopo una mattinata incentrata sul lavoro in palestra. Oltre ai sei nazionali assenti anche Patric, Rovella, Pellegrini e Provedel, con l'ex Spezia che ha svolto un leggero differenziato. La squadra ha iniziato la propria seduta con una fase incentrata sul lavoro atletico, per poi continuare con quello tecnico. E' stato poi il momento di un lavoro di natura tattica, che ha coinvolto solamente la prima squadra: i celesti erano schierati in campo con il 3-4-2-1, con il terzetto composto da Gila, Romagnoli e Casale, dietro alla linea di centrocampo fatta da Lazzari, Cataldi, Kamada e Pedro, con Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Immobile. La squadra tornerà in campo domani, proseguendo la propria marcia di avvicinamento in vista della sfida alla Juventus.