In questa sosta delle nazionali sono ben sei i giocatori della Lazio convocati dalle rispettive nazionali: Zaccagni, Guendouzi, Hysaj, Isaksen, Vecino e Marusic. Proprio il terzino biancoceleste montenegrino nella partita amichevole tra il suo Montenegro e la Bielorussia, che si sta disputando in questi istanti, ha portato avanti i suoi siglando il gol dello 0-1 al 27' minuto, su assist di un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Stevan Jovetic, attualmente all'Olympiakos ma che ha giocato in passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Inter.

Se Adam Marusic non potrà dunque partecipare agli allenamenti del nuovo allenatore Igor Tudor almeno fino a al suo rientro, previsto a metà della prossima settimana, cercherà di impressionarlo con le sue prestazioni in Nazionale. Tra l'altro Marusic, se verrà promossa definitivamente la difesa a tre da Tudor, sarà uno di quei calciatori a cui l'allenatore croato dovrà assegnare un nuovo ruolo: nello specifico per il montenegrino si tratterebbe o di un ritorno sulla fascia di centrocampo o potrebbe diventare uno dei "braccetti" della difesa a tre.

GLI ALTRI “LAZIONALI” - Oltre a Marusic; questa sera alle 22:00 (ora italiana) potrebbe scendere in campo anche Mattia Zaccagni per la sfida tra Italia e Venezuela. Domani, poi, toccherà all'Albania di Hysaj contro il Cile e solo sabato sarà il turno di Isaksen, Vecino e Guendouzi, rispettivamente per: Danimarca - Svizzera, Uruguay - Paesi Baschi e Francia - Germania.