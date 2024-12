Rovella carica la Lazio: "Sconfitti mai. Contro tutto e tutti" - FOTO

La giornata di ieri è stata molto particolare per Niccolò Rovella, il centrocampista di Baroni aveva trovato il primo goal con la sua amata maglia biancoceleste a soli pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Lazio, purtroppo poco dopo il direttore di gara Zufferli ha preso la decisione di annullare il goal: il VAR ha richiamato l'arbitro per segnalare un fallo proprio dello stesso Rovella all'inizio dell'azione del goal. Nonostante il contatto fosse lieve, il primo goal tanto atteso del centrocampista laziale non è stato concesso. Rovella nella storia Instagram di oggi scrive proprio: “Arriverà presto questo momento…”, molto probabilmente facendo riferimento al desiderio di firmare un goal con la Lazio. Purtroppo l'episodio del goal annullato non è stato l'unico a storcere il naso, il centrocampista di Baroni è stato anche ammonito al minuto 30, giallo che gli è costato una diffida, per cui il calciatore della Nazionale Italiana dovrà saltare la gara contro il Napoli in Serie A dell'8 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Maradona.

Il messaggio social

Demoralizzato per il risultato, ma sconfitti mai!! CONTRO TUTTI E TUTTI! Arriverà presto questo momento…

La storia Instagram di Rovella