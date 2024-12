LE PAGELLE Napoli-Lazio: vittoria bis e show di Isaksen

Sicuramente la partita di cartello di questa 15sima giornata di campionato Seria A. Lo stadio è il Diego Armando Maradona e a sfidarsi sono Napoli e Lazio. Un match molto atteso vista sopratutto la sfida andata in scena qualche giorno fa negli ottavi di Coppa Italia dove la Lazio ha vinto e dominato i partenopei vincendo per ben 3 reti a 1. I ritmi con cui inizia la partita sono alti, grande corsa e volontà in campo e primi 45 minuti di assoluto equilibrio con possesso palla pressochè identico e conclusioni nello specchio della porta in perfetta parità. Secondo tempo che riparte come il primo con una Lazio più concreta e quadrata rispetto al Napoli di Conte. La differenza la fa una grande azione con una strepitosa giocata di Isaksen che infila la palla sotto il sette. La Lazio batte di nuovo il Napoli nel giro di pochi giorni, stavolta per 1-0. Di seguito le pagelle della squadra di Baroni.

