Bayern Monaco-Lazio, Isaksen: "Siamo pronti, abbiamo fame dopo il Milan. Mi aspetto un Bayern..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'attaccate biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato della sfida che si giocherà tra poche ore tra Bayern Monaco e Lazio in Champions League. La gara, valida per il ritorno degli ottavi di finale, è molto importante per entrambe le squadre, sopratutto per quella di Sarri che tenterà di difensore il vatio dell'andata per 1-0.

Di seguito le parole del danese:

BAYERN-LAZIO

«Siamo pronti. Sarà una notte bellissima, tutti i tifosi della Lazio devono aiutarci perchè sarà una partita difficile ma non impossibile».

TRASFORMARE IL KO CON IL MILAN IN CARICA

«Abbiamo fame dopo l’ultima partita. Non mi va di parlarne perchè è meglio. Ovviamente abbiamo fame e siamo pronti, dobbiamo vincere ma è possibile. Il Bayern è una squadra bellissima, ma in questo momento anche loro hanno difficoltà».

CHE BAYERN-LAZIO SARA’

«Mi aspetto un altro Bayern Monaco, una squadra aggressiva e che deve vincere. I primi 20 minuti saranno difficili per noi, dobbiamo affrontarla insieme, da squadra. Sarà difficile ma ci sarà anche spazio per colpirli in difesa».

LA SUA ANDATA