Scatta la vendita dei biglietti per Lazio-Como: tutte le informazioni

La Lazio esordirà nel girone di ritorno proprio contro il Como, battuto per 1-5 all'andata: sarà una gara completamente diversa, i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta nel derby e dovranno fare a meno di diversi calciatori. Intanto, attraverso un comunicato ufficiale, la società ha dato delle informazioni sulla vendita dei biglietti scattata oggi.

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive in casa contro il Como, in programma venerdì 10 gennaio alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.