Delio Rossi: "E' brutto perdere un derby così. Fazzini? Non mi sembra un giocatore da..."

La Lazio deve immediatamente reagire dopo il derby perso, anche se una partita non può cancellare quanto di buono fatto finora: i biancocelesti sono quarti in campionato, primi in Europa League e ai quarti di finale di Coppa Italia avendo battuto il Napoli di Antonio Conte. Baroni è stato il protagonista principale sin qui, la Lazio ha un identità forte e il percorso di crescita di una squadra giovane e nuova passa anche da queste gare. Ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha commentato il derby proiettandosi anche sul futuro e sulle operazioni che la Lazio dovrà fare sul calciomercato. Queste le sue dichiarazioni

Negli occhi della gente rimane sempre l’ultimo periodo, ma non si può dimenticare quanto fatto fino ad ora. E’ brutto perdere un derby così, la Roma ha fatto la partita che doveva fare, forse anche al di sopra alle aspettative, la Lazio ha evidenziato qualche limite, cosa prevedibile così come il calo di alcuni calciatori che erano andati oltre. Adesso la Lazio è sottostimata, prima era sovrastimata, credo che la verità stia nel mezzo. I biancocelesti anche con l’Inter hanno fatto una buona partita per 35′; in questo caso la Roma poi si è messa dietro. La Lazio ora ha raggiunto lo status di ‘grande squadra’, quindi è normale che gli altri ti aspettino e ci saranno altre gare così. Al momento la squadra fa più fatica e ci sono anche diversi calciatori infortunati o che arrivano da un infortunio, quindi che non sono al massimo. Io penso che dobbiamo pensare positivo, tappare le orecchie e andare avanti. E’ giusto che tutti parlano, ma si deve andare oltre. La Lazio, nonostante tutto, è una squadra importante e può lottare fino alla fine per delle posizioni che ad inizio stagioni erano inimmaginabili. Dele-Bashiru non sappiamo ancora che ruolo ha; ha sicuramente doti fisiche importanti, la qualità non è il suo primo pregio. Potrebbe fare il mediano a due, ci si potrebbe lavorare. Parto dal presupposto che chi ha fatto la squadra l’ha fatta pensando all’intero organico, quindi sanno cosa può servire.