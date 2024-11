Europa League Lazio, nuove assenze per i biancocelesti

Si avvicina il match europeo. Domani alle 18.45, nella cornice dello stadio Olimpico, ci sarà la sfida tra Lazio e Ludogorets. Sarà la quinta partita di Europa League per i biancocelesti che conducono in vetta alla classifica con bottino pieno, 12 punti in 4 partite disputate. Mister Baroni sta facendo un pò la conta dei presenti tra infortuni risaputi, uomini acciaccati e recuperi che portano un attimo di sorriso e serenità. L'allenatore toscano dovrà ridisegnare una ennesimo nuovo undici da schierare sul rettangolo verde domani sera. Più che mai suona in mente la sua incoraggiante frase, che sta diventando un meme, sul fatto che la Lazio ha 20 titolari.

Le assenze per il match europeo

L'infermeria biancoceleste continua ad infoltirsi. Risaputi gli infortuni che costringono allo stop Nuno Tavares e Castrovilli. A questi nomi va aggiunto anche lo stop di Zaccagni, problema riportato nell'ultimo match di campionato, l'esterno biancoceleste sarà tenuto a riposo ma dovrebbe recuperare per la trasferta di Parma. Altro nome in difesa, Romagnoli non ci sarà, era uscito a fine primo tempo con il Bologna per un indurimento al polpaccio destro. Ieri assenti all'allenamento anche Isaksen e Dele-Bashiru, per il primo attacco influenzale che terrà probabilmente out. Per il centrocampista nigeriano invece allarme rientrato, dovrebbe essere a disposizione per domani sera.

Classifiche a confronto

La classifica dell'Europa League parla chiaro. Tra la Lazio e il Ludogorets sulla carta vi è un abisso. I biancocelesti, come detto, guidano in cima alla vetta come unica squadra a punteggio pieno, spiccano i 12 punti ottenuti in 4 partite. Discorso ben diverso per i bulgari del Ludogorets, ultime posizioni e un solo punto da segnalare. Ovviamente questo divario non deve far rilassare troppo gli uomini di Baroni che sono nettamente superiori tecnicamente ma che non devono sottovalutare una squadra che in Europa ha ottenuto i suoi successi, anche a sorpresa ed è i suoi punti forti per far male all'avversario.