Il Venezia piega il Monza per 1-0, l'Inter sgasa sul Cagliari

Ad aprire questa 32esima giornata di Serie A, l'Udinese ha ospitato alla Dacia Arena il Milan di Sergio Conceicao per l'anticipo di venerdì 11 aprile. I rossoneri, passati in vantaggio al 42' con la rete di Leao, chiudono la sfida per 4-0, conquistando punti fondamentali per raggiungere un posto in Europa. In questo sabato pre pasquale a scendere in campo sono state, al momento, Venezia-Monza alle ore 15:00 e Inter-Cagliari alle ore 18:00. A chiudere questo sabato 12 aprile andrà in scena alle ore 20:45 Juventus-Lecce all'Allianz Stadium.

Venezia-Monza 1-0: prima vittoria dei lagunari da inizio 2025, ancora un ko per Nesta

Una partita equilibrata quella andata in scena al “Pier Luigi Penzo”, in cui il Venezia ha ospitato il Monza per la 32° giornata di campionato, in un confronto in cui i lagunari trova la vittoria dopo ben 14 giornate, grazie alla rete di Daniel Fila, prima in Serie A con la maglia del Venezia. Punti pesanti per la corsa alla salvezza quelli conquistati dalla squadra di Di Francesco, che raggiunge così 24 punti in classifica, pari all'Empoli, ma ancora al 19° posto, a rischio retrocessione.

Inter-Cagliari 3-1: la sfida

La squadra di Inzaghi sbanca lo Stadio Meazza, vincendo 3-1 sul Cagliari grazie alle reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck per i nerazzurri, e Roberto Piccoli per i sardi. Una vittoria cruciale per l'Inter che conferma il primo posto in classifica a 71 punti, sempre più vicino a vincere il tricolore, sperando anche in un passo falso del Napoli, attualmente a 65 lunghezze, che sarà invece impegnato lunedì contro l'Empoli.