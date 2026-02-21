Cagliari-Lazio, Palestra: “Il nostro animo è positivo”

Queste le sue parole:

L’animo è positivo, veniamo da due sconfitte, non vuol dire però che abbiamo fatto male, siamo convinti che la cosa positiva sia l’atteggiamento che non ci manca mai. Io al centro del progetto? Sono responsabilità, nessuno essenziale ma tutti importanti alla stessa maniera, devo ringraziare tutti, mi hanno accolto benissimo in squadra.