Cagliari-Lazio, Sarri: “ L'obiettivo della stagione è di costruire qualcosa. Su Zaccagni…”

Le parole del tecnico biancoceleste nel pre partita

Matteo Ischiboni /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

nel pre match  contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport. 

Queste le sue dichiarazioni:

L'obiettivo della stagione è di costruire qualcosa, se molliamo ora è difficile farlo. La motivazione deve derivare da questo. Zaccagni? Nell'ultimo periodo abbiamo un livello di pericolosità superiore a prima. Abbiamo invece perso la solidità difensiva che avevamo prima. Per noi è un giocatore importante, vediamo quanta autonomia ha. Sicuramente qualcosa ci dà. Cambi in difesa? Ci è successo ripetutamente quest'anno. Abbiamo perso un po' di intensità difensiva, qualche momento di passività. C'è da tornare sul livello precedente.

