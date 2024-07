Te Kloese, presidente Feyenoord: "Stengs è un giocatore speciale e siamo contenti di lui. Sulla Lazio dico che..."

In questa sessione di calciomercato, il nome di Calvin Stengs è stato spesso accostato alla Lazio. Il trequartista olandese classe '98, attualmente al Feyenoord, sarebbe una pedina fondamentale nel 4-2-3-1 di Baroni. Tuttavia, dopo alcune settimane di intense discussioni, la dirigenza biancoceleste sembra aver messo in stand-by il giocatore, e la pista si è raffreddata.

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il presidente del Feyenoord, Dennis Te Kloese, ha parlato del fantasista olandese, spendendo parole di grande apprezzamento e rinnovando la fiducia che la dirigenza ripone in lui. Ha anche fatto riferimento all'interesse della Lazio. Queste le sue parole:

Stengs è un giocatore davvero speciale. Più lo vedi e hai a che fare con lui, più impari ad apprezzarlo, anche come persona. Abbiamo bisogno di ragazzi maturi in squadra e penso che lui lo sia. Si merita il meglio per quanto è in forma e per quanto è importante. Vede cose in campo che molti dei giocatori a volte non riescono a vedere. Siamo contenti di lui. La Lazio è interessata? Per ora niente di concreto