Interesse del Galatasary per Vecino? Parla Hatipoğlu: "Non è nei nostri piani, queste notizie…"

Come affermato dallo stesso Baroni nella conferenza stampa di ieri a margine dell'ultima amichevole nel ritiro ad Auronzo di Cadore (pareggiata 1-1 contro la Triestina), oltre ai discorsi relativi al mercato in entrata la Lazio dovrà senza dubbio piazzare qualche elemento della rosa attuale. Ieri Marcos Antonio è arrivato in Brasile al San paolo per iniziare la sua nuova avventura, sempre in prestito; sempre nella giornata di ieri Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, aveva parlato di un possibile interessamento del Fenerbahce per Gustav Isaksen. Un altro elemento che era stato sondato da alcune squadre è Matias Vecino, a tal proposito sono arrivate al portale turco Cumhuriyet le parole del vicepresidente del consiglio di amministrazione del Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu.

Le parole del vicepresidente del consiglio di amministrazione del Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu