Nuno Tavares fa sorridere Sarri ma c'è ancora da lavorare

La preparazione, con partite pre campionato annesse, continua per la Lazio di Maurizio Sarri. La fase di rodaggio è nel pieno dell'attività e l'allenatore toscano sta facendo il possibile per far quadrare le squadra in ogni suo settore di campo. Uno dei nomi più discussi, accostati al gioco di Sarri, è stato ed è quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese ha mosso da subito delle critiche per il suo ruolo anarchico che sembrava non poter esser compatibile con il sarrismo. Il calciatore ha lasciato parlare il campo smentendo quelle che erano le insistenti voci che lo vedevano inadatto a lavorare con Sarri. Proprio quest'ultimo, in una dichiarazione, ha parlato di quanto fosse stupito da Nuno Tavares e di come si stia integrando nel calcio dell'attuale allenatore. Nonostante il ritiro positivo e il buon ambientamento Sarri pretende ancor più dalle sue qualità, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Nuno Tavares nel gioco di Sarri

Un calciatore che è un leone in gabbia. Così lo descrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime due amichevoli dove Nuno Tavares non ha sprigionato le sue qualità da treno di fascia. È vero che è importante seguire la linea, ma questo non deve legare il portoghese ed evitargli le sue sortite offensive. Questo è ciò che gli chiede Sarri e la speranza è quella di vederlo pungere in fase offensiva e difendere in maniera ordinata già da questa sera.

I numeri del portoghese nella stagione con Baroni

La stagione calcistica 2024-2025 è stata pazzesca per Nuno Tavares. Numeri importanti da una parte ma condizione fisica che desta tante preoccupazione. Per lui infatti solo 23 partite giocate e un bottino importante di 8 assist. Statistiche che hanno attirato l'attenzione di tanti club europei, spingendo addirittura il presidente Lotito a dire che non lo avrebbe ceduto nemmeno per 60 milioni di euro. Adesso il calciatore è pronto a reinventarsi con l'attuale allenatore Maurizio Sarri.